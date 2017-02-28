В Подмосковье на складе локализован крупный пожар

Пожар на складе медицинских препаратов и оборудования в Подмосковье удалось локализовать, о пострадавших не сообщается, пишет utro.ru.
В Люберецком районе локализован пожар в двух ангарах, находящихся на территории комплекса в деревне Машково. Площадь пожара оценивается специалистами МЧС в шесть тысяч квадратных метров.
На месте пожара работают около десяти пожарно-спасательных расчетов. В настоящее время данные по погибшим или пострадавшим при пожаре уточняется.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.