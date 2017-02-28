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"Китайские фонарики" чуть не вызвали взрыв на заводе в Хабаровске

"Китайские фонарики" чуть не вызвали взрыв на заводе в Хабаровске
Два бумажных парашюта сбросили над технологическими установками завода
18 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: politrussia.com

Пущенные с неба «китайские фонарики» едва не привели к взрыву на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Хабаровске, пишет utro.ru.

23 февраля неизвестный дельтапланерист сбросил два бумажных парашюта прямо над технологическими установками завода.

Гендиректор завода Сергей Скуридин рассказал, что если бы парашюты с открытым огнем долетели до завода, то город столкнулся бы с катастрофическими последствиями. Вдобавок, завод – стратегически важный для региона объект.

Администрация предприятия уже обратилась в правоохранительные органы. Руководство НПЗ рассматривает действия злоумышленника как попытку теракта и усилило на объекте меры безопасности.

 
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