"Китайские фонарики" чуть не вызвали взрыв на заводе в Хабаровске

Пущенные с неба «китайские фонарики» едва не привели к взрыву на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Хабаровске, пишет utro.ru.

23 февраля неизвестный дельтапланерист сбросил два бумажных парашюта прямо над технологическими установками завода.

Гендиректор завода Сергей Скуридин рассказал, что если бы парашюты с открытым огнем долетели до завода, то город столкнулся бы с катастрофическими последствиями. Вдобавок, завод – стратегически важный для региона объект.

Администрация предприятия уже обратилась в правоохранительные органы. Руководство НПЗ рассматривает действия злоумышленника как попытку теракта и усилило на объекте меры безопасности.