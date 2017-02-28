В мире отмечается День белого медведя

День белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля. Минприроды РФ заявило, что если не защищать этих животных, то через полвека их популяция уменьшится на две трети. Об этом пишет utro.ru.
В настоящее время на планете живёт примерно 20-25 тысяч белых медведей. Главная угроза для этих животных - браконьерство, от которого каждый год погибает более 100 особей. Кроме того, к уменьшению популяции приводит глобальное потепление.
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