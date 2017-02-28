В России учёные создали биопротезы сосудов человека

В Институте цитологии и генетики созданы биопротезы, которые предназначены для того, чтобы заменять кровеносные сосуды человека. Об этом пишет utro.ru.
Сосудозаменители обладают свойствами, максимально приближенными к физиологическим. Использовать сосуды от самого пациента далеко не всегда можно из-за медицинских показаний, а искусственные материалы имеют много "минусов". Развитие тканевой инженерии позволило российским учёным создать биопротезы, которые хорошо "принимаются" человеческим организмом и обладают большой прочностью.
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