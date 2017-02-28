Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали

Советская олимпийская чемпионка Ольга Корбут через интернет-аукцион продала свои медали. Бывшая чемпионка по гимнастике заработала на продаже больше 183 тысяч долларов. Об этом пишет utro.ru.
На аукционе были проданы три золотых и две серебряные медали Олимпиад 1972 и 1976 года. Общая сумма выручки составила 230 тысяч долларов, из которых 20% ушли на премирование аукционного дома.
Кроме медалей Корбут выставила на продажу элементы спортивной одежды, в которой выступала на соревнованиях. Так, один из интернет-пользователей отдал три тысячи долларов за гимнастический купальник гимнастки.
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