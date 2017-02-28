В Якутии питбультерьер загрыз грудного ребёнка

В частном доме Якутска собака породы питбультерьер набросилась на двухмесячного ребенка, который лежал в коляске. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 27 февраля. Питбультерьер прокусил ребёнку голову, отчего тот скончался. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.