Бетонная плита убила женщину в Алтайском крае

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Трагедия произошла в городе Рубцовск
|Фото: megatyumen.ru
Упавшая бетонная плита весом в 300 килограмм убила женщину на крыльце магазина в Алтайском крае, пишет megatyumen.ru.
В алтайском городе Рубцовск 26 февраля бетонная плита рухнула на крыльцо магазина. Следственные органы засвидетельствовали, что в результате погибла 50-летняя горожанка.
Источник сообщает, что женщина намеревалась навестить родственницу в недавно открывшемся магазине. Отколовшаяся от стены бетонная плита рухнула на нее, когда она стояла на крыльце.
Пострадавшая была госпитализирована, однако скончалась в больнице от полученных травм.
В настоящее время следователи устанавливают все подробности произошедшего.