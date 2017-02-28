В Югре насмерть разбился парашютист

Празднование Дня защитника Отечества в селе Саранпауль в Югре завершилось гибелью спортсмена, пишет megatyumen.ru.

Воздушное шоу с парашютистами устроила компания «Сосвапромгеология». Упражнения в воздухе показывали мастера спорта международного класса, члены сборной России по парашютному спорту. Они планировали совершить прыжок с флагом ХМАО.

В праздничный день поднялся сильный ветер. При выполнении сложных элементов у одного из участников шоу возникли проблемы. Удачно приземлиться мужчине не удалось – его движения были разбалансированы, и он ударился головой о землю.

Спортсмена госпитализировали в сельскую больницу, однако медики ничем не смогли ему помочь.