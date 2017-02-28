В Тюмени пассажирка устроила истерику в самолете

Вылет из Тюменского аэропорта задержался на три часа сначала из-за заглохшего двигателя, а затем – из-за истерики одной из пассажирок, пишет megatyumen.ru.

Утром, 27 февраля при отправлении самолета из тюменского аэропорта Рощино произошел инцидент. Сначала из-за погодных условий пассажирам пришлось несколько часов ждать вылета, а после завершения посадки оказалось, что судно не может подняться из-за заглохшего двигателя.

Когда командир экипажа попросил немного подождать, у пассажирки 1997 года рождения случилась истерика. Девушка кричала, что хочет выйти, и в итоге покинула самолет вместе со своим спутником, задержав вылет еще больше за счет выдачи им багажа.