В Тюменской области автоледи вызвала смертельное ДТП

На трассе в Тюменской области 26 февраля столкнулись автомобили Renault и Peugeot, пишет megatyumen.ru.

На 18 километре трассы между Ялуторовском и Шадринском столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 37-летняя жительница Нефтеюганска, находившаяся за рулем Peugeot, выехала на полосу встречного движения, где ее машина лоб в лоб столкнулась с Renault.

В аварии погиб 38-летний житель Заводоуковска, управлявший Renault. Он скончался на месте ДТП от полученных травм. Госавтоинспекция Тюменской области сообщает, что водитель и 42-летний пассажир второй иномарки получили переломы, ссадины и травмы головы.