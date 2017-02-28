В Тюмени мужчина избил и попытался изнасиловать девушку

В центре Тюмени 24-летний мужчина напал на незнакомую девушку, избил ее и ограбил, после чего попытался изнасиловать, пишет megatyumen.ru.

Девушка спаслась бегством, а нападавший скрылся, забрав с собой ее деньги и телефон. Следствие выяснило все обстоятельства этого преступления, совершенного 23 февраля 2016 года.

Следствие установило, что преступление совершил житель Курганской области, который покинул территорию региона и был объявлен в розыск. Два года он не покидал пределов Курганской области.

Следственный комитет по Тюменской области сообщает, что сейчас дело направлено прокурору и ожидает утверждения обвинительного заключения. Затем его отправят в суд.