Кудрин: Россия отстает в цифровом развитии

С 2007 года доля инновационной продукции выросла только на 2%

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что российская экономика на порядок отстает в цифровом развитии от ведущих экономик мира, пишет utro.ru.

На выступлении на сочинском Российском инвестиционном форуме Кудрин заявил, что Россия в десять раз отстает от передовых экономик по темпам цифровизации.

По концепции долгосрочного развития 2008 года, сейчас доля инновационной продукции должна равняться 40%, но в реальности она составляет лишь 9%. С 2007 года она выросла только на 2%.

Причины инновационного застоя глава ЦСР видит в том, что после распада СССР перезапуска технологического развития в современном формате в России не произошло.