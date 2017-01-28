В Крыму уничтожена группа террористов

Спецслужбы провели антитеррористическую операцию в Крыму: в Бахчисарае была уничтожена ячейка организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ признана запрещённой. Недавно в Республике Татарстан была уничтожена группировка радикалов, которая собиралась напасть на Казанский авиационный завод, выполняющий военные заказы ВКС России, связанные с Сирией. Об этом пишет utro.ru.

В домах террористов, скрывавшихся в Бахчисарае, обнаружено оружие и гранаты. Кроме того, были найдены вещества для создания взрывчатки: аммиачная селитра и алюминиевая пудра.

Прошлой осенью под Симферополем силовики задержали лидеров "Хизб ут-Тахрир". Полное название организации - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", что в переводе означает "Партия исламского освобождения". Группировка стремится устранить немусульманские правительства и создать на планете "Всемирный исламский халифат". Во многих европейских странах и США организация объявлена вне закона в связи с террористической направленностью. "Хизбы" часто задерживаются сотрудниками правоохранительных органов в разных регионах России.

Но на Украине исламские радикалы свободно живут, поскольку их деятельность там не запрещена. Украина никогда не скрывала планов сделать мусульманских экстремистов той силой, которая будет противостоять ориентированному на Россию населению Крыма.

Боевики эмигрировали в Крым ещё когда была первая чеченская война. Ваххабиты женились на местных мусульманках и остались жить на полуострове. В республике есть целые селения ваххабитов. Именно они и стали той ударной силой, которую сторонники Всемирного халифата стали использовать для замозахвата земель. Вооружённые огнестрельным оружием, они приходили в мечети Крыма и выгоняли имамов, а потом подготавливали там молодёжь, из которой должны были получиться верные сторонники Халифата.

В качестве тренировочной базы экстремисты выбрали плато Ай-Петри. Там в горах радикалы обучались умениям организовывать массовые беспорядки и вести боевые действия. Там же проводили тренировки и будущие представители "Правого Сектора". Когда Крым был украинским, силовикам не разрешалось разгонять боевиков на Ай-Петри. Одна из таких попыток закончилась тем, что руководство крымского МВД было уволено по решению Киева.

Основную часть крымчан, которые приехали в Киев для участия в Евромайдане, составили боевики, спешно возвратившиеся из Сирии. Когда полуостров вошёл в состав России, тысячи крымских "хизбов" сбежали на Украину и создали в Киеве своё Духовное управление.