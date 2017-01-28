В Госдуме РФ предложили пожизненно лишать прав за непропуск спецмашин

Депутат отметил, что нужно ужесточить наказание в отношении тех, кто на дороге препятствует проезду автомобилей скорой помощи, полиции и пожарной службы

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев выступил с инициативой наказывать водителей пожизненным лишением водительского удостоверения за отказ уступать дорогу машинам со спецсигналами. Об этом пишет utro.ru.

Депутат отметил, что нужно ужесточить наказание в отношении тех, кто на дороге препятствует проезду автомобилей скорой помощи, полиции и пожарной службы. По мнению Пискарева, нарушители должны быть лишены прав на 3, 5, десять и более лет, включая пожизненное лишение водительского удостоверения.