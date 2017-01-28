Работа Госдумы РФ в 2017 году будет стоить казне 10 млрд рублей

В соответствии со сметой, 4,8 миллиардов рублей пойдёт на то, чтобы обеспечить деятельность парламентариев и их помощников

Из государственной казны РФ в этом году будет выделено десять миллиардов рублей на обеспечение деятельности Госдумы. Эта сумма была одобрена надзорными комитетами Госдумы. Об этом пишет utro.ru.

В соответствии со сметой, 4,8 миллиардов рублей пойдёт на то, чтобы обеспечить деятельность парламентариев и их помощников. Оставшиеся средства будут направлены на фактическую деятельность парламента.