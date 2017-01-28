Истребители МиГ-35 пополнят парк ВКС России

Парк легких истребителей ВКС РФ пополнится новыми самолетами МиГ-35,информирует телеканал «360».

Парк легких истребителей Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) целиком заменят новыми МиГ-35. Об этом СМИ сообщил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.

Бондарев заявил, что эти самолеты нужны российской авиации, и со временем весь парк легкой истребительной авиации страны сменится именно на этот класс машин. Главнокомандующий ВКС отметил, что 30 первых подобных самолетов ВКС закупит после окончания летных испытаний. Всего же планируется закупить около 170 истребителей МиГ-35.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что в скором времени будет создан новый легкий истребитель пятого поколения. Он также будет относиться к разработкам КБ Микояна и Гуревича («МиГ»).

Источник подчеркивает, что истребитель МиГ-35 относится к поколению 4+ и считается переходной моделью к самолетам пятого поколения.