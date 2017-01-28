Под Магаданом беременную выбросило из машины "скорой помощи"

Из автомобиля «скорой помощи», попавшего в аварию на трассе под Магаданом, выбросило беременную женщину, информирует телеканал “360”.

Жительница Магаданской области чудом выжила в ДТП по пути в больницу. 26 января около пяти часов вечера по местному времени на седьмом километре федеральной трассы «Колыма» произошла авария. На видео с места инцидента заметно, что автомобиль «скорой помощи» занесло во время выхода из поворота, и он вылетел на полосу встречного движения, где в него на большой скорости врезался автомобиль Nissan Cedric. Когда УАЗ развернуло от удара, из его салона выбросило 32-летнюю беременную женщину, которая чудом не попала под колеса машины, ехавшей следом.

Медики ожидали другого автомобиля скорой около получаса. Проезжавшие мимо автолюбители, помогая врачам, держали женщину на носилках, чтобы в 30-градусный мороз она не замерзла.

Позже обследование показало, что ни женщине, ни её будущему ребенку опасность не угрожает. Изначально женщина обратилась к медикам с подозрением на угрозу преждевременных родов, однако позже диагноз был снят.

21-летний водитель Nissan также получил травмы в аварии. О его состоянии ничего не известно.

Как выяснилось позже, вылетевший в кювет служебный УАЗ принадлежал Магаданскому территориальному центру медицины катастроф.