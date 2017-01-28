В Тюмени "Газель" столкнулась с иномаркой

На одной из улиц Тюмени «Газель» не пропустила автомобиль Hyundai Santa Fe и врезалась в него. Есть пострадавшие. Об этом пишет megatyumen.ru.
Дорожный инцидент произошёл 26 января. Автомобиль Hyundai Santa Fe двигался по главной дороге. Не уступив проезд, "Газели" врезалась в иномарку. В результате аварии 37-летняя автоледи, управлявшая легковушкой, получила многочисленные травмы и была госпитализирована. 36-летний мужчина, находившийся за рулём «Газели», отделался вывихом плеча.
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