В Тюмени сгорел жилой дом

В одном из одноэтажных домов Тюмени произошёл пожар. Спасатели эвакуировали шесть человек. Обошлось без жертв. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл рано утром 27 января. Спустя несколько минут после вызова на место происшествия приехали пожарные и спасатели в количестве 30 человек. В момент пожара в доме были хозяева и гости. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания шесть человек, которые успели отравиться угарным газом. Один мужчина госпитализирован с ожогом. В настоящее время пламя потушено. От огня пострадала вся внутренняя часть дома.

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.