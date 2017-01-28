В Ямало-Ненецком АО легковушка врезалась в КамАЗ

На одной из дорог под Новым Уренгоем ВАЗ-21144 выехал на "встречку" и столкнулся с КамАЗом. Пассажир легковушки получил травмы. Об этом пишет megatyumen.ru.

Автомобиль ВАЗ-21144, которым управлял 38-летний мужчина, вылетел на "встречку", где столкнулся с КамАЗом. 35-летний пассажир, сидевший в легковушке, был госпитализирован с телесными повреждениями.