Росстат и Минкомсвязь России планируют перепись населения

Планируется, что перепись пройдет в срок с 1 по 30 октября 2020 года

Росстат совместно с Минкомсвязи РФ обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет-портал государственных услуг, пишет utro.ru.

Глава Росстата Александр Суринов рассказал, что его ведомство совместно с Минкомсвязи России планирует проведение новой переписи населения в 2020 году. Не исключено, что при проведения мероприятия будет использован единый электронный портал государственных услуг населению.

Планируется, что перепись пройдет в срок с 1 по 30 октября 2020 года. Предыдущее мероприятие подобного рода прошло в России 2010 году, в нем приняли участие около 142 миллионов человек.

По информации Суринова, Минкомсвязь согласилась с предложением Роскомсвязи о том, что по желанию респондента он сможет заполнить анкету в интернете, используя портал госуслуг. Интернет-анкета будет доступна для заполнения людям, которые по разным причинам не могут принимать переписчика дома. В настоящее время предложение обсуждается.

Александр Суринов подчеркнул, что половина населения страны в любом случае будет переписана традиционным образом – на бумаге. Причиной этого выступает то, что в некоторых районах России люди с подозрением относятся к переписчикам, пришедшим без официальных бланков.