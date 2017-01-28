Песков: расходы на науку не сократятся

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Владимир Путин недавно говорил о том, какое внимание государство должно уделять финансированию научных проектов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов, что расходы государства на научные исследования не сократятся, информирует utro.ru.

Значительных сокращений расходов бюджета РФ на проведение научных исследований не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство планирует сократить расходы на науку на 25 миллиардов рублей.

По мнению Пескова, в настоящее время о значительном сокращении финансирования науки в России говорить не приходится, его объемы держатся на прежнем уровне. На сегодняшний день нужно подробно рассмотреть структуру сокращений, а также суммарный объем средств, выделяемых на проведение научных исследований. Изменение отдельных направлений и структуры финансирования отрасли относятся к сфере ответственности правительства.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Владимир Путин недавно говорил о том, какое внимание государство должно уделять финансированию научных проектов. Песков подчеркнул, что для президента России это является одним из приоритетных вопросов.