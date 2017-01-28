Генерала Лопырева не отпустили из московского СИЗО

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Окружной военный суд Москвы продлил арест генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, которого обвиняют в получении семи миллионов рублей в качестве взяток
|Фото: sledcom.ru
Московский суд признал законным продление ареста генералу Лопыреву, обвиняемому в получении взятки, информирует utro.ru.
Окружной военный суд Москвы продлил арест генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, которого обвиняют в получении семи миллионов рублей в качестве взяток. Об этом СМИ рассказал адвокат обвиняемого Руслан Закалюжный.
По словам адвоката, 27 января апелляцию, поданную на продление заключения Лопырева, отклонили в суде. Теперь решение будут обжаловать в кассационном порядке.
В ноябре прошедшего года 94-й гарнизонный военный суд взял Геннадия Лопырева под стражу. Позже срок ареста продлили до 23 апреля. Уголовное дело в отношении руководителя службы охраны ФСО РФ на Кавказе было начато Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел, а также оперативными службами ФСБ.
Генерал ФСО Геннадий Лопырев подозревается коррупции в особо крупном размере. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит крупный штраф и тюремное заключение на срок до 15 лет.