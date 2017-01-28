Генерала Лопырева не отпустили из московского СИЗО

Окружной военный суд Москвы продлил арест генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, которого обвиняют в получении семи миллионов рублей в качестве взяток

Московский суд признал законным продление ареста генералу Лопыреву, обвиняемому в получении взятки, информирует utro.ru.

Окружной военный суд Москвы продлил арест генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, которого обвиняют в получении семи миллионов рублей в качестве взяток. Об этом СМИ рассказал адвокат обвиняемого Руслан Закалюжный.

По словам адвоката, 27 января апелляцию, поданную на продление заключения Лопырева, отклонили в суде. Теперь решение будут обжаловать в кассационном порядке.

В ноябре прошедшего года 94-й гарнизонный военный суд взял Геннадия Лопырева под стражу. Позже срок ареста продлили до 23 апреля. Уголовное дело в отношении руководителя службы охраны ФСО РФ на Кавказе было начато Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел, а также оперативными службами ФСБ.

Генерал ФСО Геннадий Лопырев подозревается коррупции в особо крупном размере. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит крупный штраф и тюремное заключение на срок до 15 лет.

