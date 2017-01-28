На юге России начнет работу двухэтажная "Ласточка"

Двухэтажная «Ласточка» начнет курсировать по двум маршрутам на юге России, пишет utro.ru.
Начиная с сентября 2017 года Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит двухэтажный состав поезда «Ласточка» по маршруту между Ростовом-на-Дону и Адлером. В мае второй такой состав начнет регулярное движение по маршруту Ростов-на-Дону – Кисловодск.
Новая двухэтажная «Ласточка» заменит одноэтажные поезда, которые в настоящее время работают на указанных маршрутах. До Кисловодска с ее помощью можно будет добраться за 7,5 часов, тогда как сегодня такой путь занимает на час дольше.
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