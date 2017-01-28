Перепись населения России станет в три раза дороже

По расчетам, его объем составит более 50 миллиардов рублей

Перепись населения России в 2020 году обойдется бюджету страны более чем в 50 миллиардов рублей, пишет utro.ru

Бюджет, выделенный на перепись населения России в 2020 году, вырастет почти в три раза по сравнению с предыдущими годами. По расчетам, его объем составит более 50 миллиардов рублей. Бюджет рассчитан на семь лет.

Глава Росстата Александр Суринов рассказал СМИ, что вместе с ростом сметы на перепись населения увеличится и зарплата переписчиков. Минимальный уровень оплаты труда переписчика в месяц по плану составит более 16 тысяч рублей. Суринов полагает, что такая зарплата является абсолютно приемлемой в некоторых из российских регионов.

Последняя всеобщая перепись населения России проводилась в 2010 году. Участие в ней приняли около 142 миллионов человек.