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Перепись населения России станет в три раза дороже

Перепись населения России станет в три раза дороже
По расчетам, его объем составит более 50 миллиардов рублей
23 минуты назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Перепись населения России в 2020 году обойдется бюджету страны более чем в 50 миллиардов рублей, пишет utro.ru

Бюджет, выделенный на перепись населения России в 2020 году, вырастет почти в три раза по сравнению с предыдущими годами. По расчетам, его объем составит более 50 миллиардов рублей. Бюджет рассчитан на семь лет.

Глава Росстата Александр Суринов рассказал СМИ, что вместе с ростом сметы на перепись населения увеличится и зарплата переписчиков. Минимальный уровень оплаты труда переписчика в месяц по плану составит более 16 тысяч рублей. Суринов полагает, что такая зарплата является абсолютно приемлемой в некоторых из российских регионов.

Последняя всеобщая перепись населения России проводилась в 2010 году. Участие в ней приняли около 142 миллионов человек.

 
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