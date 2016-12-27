В Подмосковье мать выбросила семилетнюю дочь с 15 этажа

В Мытищах женщина выбросила семилетнюю дочь из окна 15 этажа, пишет utro.ru.

Тело семилетней девочки нашли в подмосковных Мытищах на улице Борисовка во дворе многоэтажного дома. Медики диагностировали у погибшего ребенка травмы, полученные при падении с большой высоты.

Сотрудники правопорядка выяснили, что девочка выпала из квартиры на 15 этаже. Как оказалось, её из окна выбросила собственная мать, живущая в том же районе с мужем и младшей пятилетней дочерью. Отец обеих девочек во время инцидента был на работе, младшая дочь не пострадала.

Мать погибшего ребенка задержана следователями. Экспертиза подтвердила, что 34-летняя уроженка Калужской области пребывает в неадекватном состоянии. Младшая дочь на данный момент передана отцу. Ранее конфликтов в семье замечено не было.

Уголовное дело в отношении женщины начато по статье уголовного кодекса РФ об убийстве ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.