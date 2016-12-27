"Ростех" не исключает слияния с АФК "Система"

Сергей Чемезов уточнил, что АФК даже может заработать контроль над новой компанией – в зависимости от внесенной суммы

Госкорпорация «Ростех» обсуждает возможное слияние своих активов с АФК «Система», информирует utro.ru.

Государственная корпорация «Ростех» обсуждает АФК «Система» возможное слияние своих активов в сфере электроники, рассказал руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов также заявил, что это не единственный холдинг корпорации, чья приватизация вполне вероятна в следующем году. Он довел до сведения источника, что корпорация сотрудничает с АФК «Система» и планирует объединить с этой компанией часть собственных активов – в частности, тех, которые связаны с системами связи и электроникой.

Возможно, силами двух компаний будет создано новое предприятие, работающее с системами связи. Из активов «Ростеха» базу составит часть предприятий «Росэлектроники», а из активов АФК – предприятия РТИ и «Микрона». В каких долях будет участвовать каждая компания – пока не известно, это будет зависеть от участия сторон в активах.

Сергей Чемезов уточнил, что АФК даже может заработать контроль над новой компанией – в зависимости от внесенной суммы.