В России валокордин будет продаваться по рецептам

Сейчас рассматривается предложение добавить в рецептурный список йод, зелёнку и прочие препараты, содержащие в своём составе спирт

Во втором квартале следующего года в российских аптеках нельзя будет приобрести валокордин, не имея на руках выписанный врачом рецепт. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на вице-премьера России Александра Хлопонина.

Как сообщает Хлопонин, сейчас рассматривается предложение добавить в рецептурный список йод, зелёнку и прочие препараты, содержащие в своём составе спирт. Что касается спиртосодержащих жидкостей, имеющих двойное назначение, то они обязательно окажутся в этом списке.