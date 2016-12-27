Белоруссия планирует участвовать в госзакупках в РФ

В настоящее время с заводами РФ связано 60% производителей из Белоруссии

Белоруссия планирует теснее сотрудничать с РФ в торгово-экономической сфере. В частности, рассматривается возможность участия белорусских компаний в госзакупках в России. Такая информация приводится в программе социально-экономического развития Белоруссии до 2020 года. Об этом пишет utro.ru.

В ближайшие три года Белоруссия будет стремиться устранить барьеры и добиться того, чтобы белорусские производители приняли участие в российских госзакупках.

В настоящее время с заводами РФ связано 60% производителей из Белоруссии.