С материковой части РФ начались поставки газа в Республику Крым

Президент РФ Владимир Путин в официальной обстановке дал старт поставкам газа в Крым с материковой части РФ. В республике начал работать газопровод "Краснодарский край - Крым", через который стала осуществляться подача газа крымчанам. Об этом пишет utro.ru.

Церемония проводилась по видеоконференции с участием глав Крыма и Севастополя. Газопровод имеет протяжённость 358,7 километров.

Ранее Путин сказал прессе о том, что газотранспортная сеть Крыма успешно присоединена к сети материковой части РФ.

