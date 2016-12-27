С материковой части РФ начались поставки газа в Республику Крым

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Президент РФ Владимир Путин в официальной обстановке дал старт поставкам
|Фото: 360tv.ru
Президент РФ Владимир Путин в официальной обстановке дал старт поставкам газа в Крым с материковой части РФ. В республике начал работать газопровод "Краснодарский край - Крым", через который стала осуществляться подача газа крымчанам. Об этом пишет utro.ru.
Церемония проводилась по видеоконференции с участием глав Крыма и Севастополя. Газопровод имеет протяжённость 358,7 километров.
Ранее Путин сказал прессе о том, что газотранспортная сеть Крыма успешно присоединена к сети материковой части РФ.
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