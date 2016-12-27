В Подмосковье инспекторы ГИБДД спасли водителя фуры от мороза

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Водитель большегруза направил руководству и работникам Госавтоинспекции Московской области благодарственное письмо
|Фото: megatyumen.ru
Инспекторы ГИБДД Московской области спасли замерзавшего на трассе водителя фуры, пишет utro.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья не дали замерзнуть водителю грузовика, застрявшего из-за поломки на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
Лейтенант Анатолий Зуйков и старший лейтенант Александр Евстигнеев, дежурившие в Раменском районе, заметили на дороге возле населенного пункта Аринино остановившийся грузовик. Оказалось, что причиной сбоя в работе стала замерзшая солярка.
Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения на отрезке трассы и доложили о поломке в дежурную часть. Чтобы не дать водителю окоченеть в мороз в ожидании грузового эвакуатора, офицеры отогрели мужчину и напоили его горячим чаем.
Водитель большегруза Александр Байбаков направил руководству и работникам Госавтоинспекции Московской области благодарственное письмо.