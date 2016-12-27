В Зауралье врачей поддержат рублем

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иректор департамента здравоохранения Лариса Кокорина рассказала, что сумма субсидии будет равняться 20% стоимости жилья по кредитному соглашению
|Фото: megatyumen.ru
На поддержку врачей в Зауралье выделили деньги, информирует utro.ru.
Субсидии для погашения ипотеки решено предоставить медикам в Курганской области. Так постановило правительство региона на заседании 26 декабря.
Право на субсидию для погашения кредита по ипотеке получат работники медицинской сферы с высшим образованием, включенные в программу жилищного ипотечного кредитования Курганской области.
Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина рассказала, что сумма субсидии будет равняться 20% стоимости жилья по кредитному соглашению.
После начисления субсидии медработник должен будет не меньше семи лет отработать на полную ставку в областной больнице.