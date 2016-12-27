В России восполнены более 780 тысяч гектаров лесов

Объем запланированных на 2016 год лесовосстановительных работ в России удалось даже превзойти: план перевыполнили на 2,2%

Более 780 тысяч гектаров лесов были высажены в России в 2016 году, пишет utro.ru.

Лидером по восстановлению лесного массива в 2016 году стала Иркутская область – там за счет новых древонасаждений восполнили 121 тысячу гектаров леса. В общей сложности в России за прошедший год на местах вырубки было высажено более 780 тысяч гектаров молодых деревьев.

Объем запланированных на 2016 год лесовосстановительных работ в России удалось даже превзойти: план перевыполнили на 2,2%. 636 тысяч гектаров леса восстановили на арендованных участках.

178,4 тысячи гектаров леса восстановили искусственным способом, 17,3 тысячи гектаров – комбинированным.

121 тысяч гектаров леса восстановили в Иркутской области, 62 тысячи гектаров – в Архангельской области, ещё более 51 тысяч гектаров было высажено в Хабаровском крае.

В полном объеме удалось восстановить лесные насаждения в нескольких регионах России, в частности, в Карелии и Башкирии, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской, Тверской, Липецкой, Тамбовской и Сахалинской областях.

При восстановлении лесов главные проблемы – это низкое качество работ и их недостаточные объемы. Ежегодно технологии лесовосстановления нарушаются на 35% из арендных площадей.