В Астрахани из-за короткого замыкания загорелся кинотеатр

Причиной пожара в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани стало короткое замыкание в электропроводке, информирует utro.ru.

Подробностями произошедшего поделилась пресс-служба регионального правительства. Согласно данным ведомства, возгорание случилось в малом зале кинотеатра, где в тот момент находилось оборудование для звукозаписи. Оно работало накануне вечером, а ночью электропроводка дала сбой, и в помещении вспыхнул огонь. Спасателей вызвала дежурная, которая и заметила признаки пожара.

Во время происшествия пострадали уникальные растения, росшие в зимнем саду. Крокодил, жизнь и здоровье которого вызывали беспокойство у сотрудников кинотеатра и рядовых астраханцев, в полном порядке.