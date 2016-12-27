Роспотребнадзор запретил продавать спиртосодержащую продукцию

Продажа спиртосодержащей продукции приостановлена Роспотребнадзором на месяц с сегодняшнего дня, пишет utro.ru.

Ровно на 30 дней Роспотребнадзор остановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения. Запрет на реализацию коснется всей непищевой продукции, содержащей спирт в своем составе. Исключение сделано только для стеклоомывалетей и парфюмерных средств.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой поручение на срок до 30 дней приостановить продажи непищевой продукции, содержание алкоголя в которой превышает 25 градусов.

Причиной к подобным действиям правительства России явилось массовое отравление граждан поддельным спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». Жертвами стали 75 человек, погибших в Иркутске.

