Российские ракеты "Тополь" полетят в космос

Российские межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь» могут переориентировать на доставку спутников в космос, информирует utro.ru.

Командующий Ракетными войсками России (РВСН РФ) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил СМИ, что межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь» отечественного производства могут стать перевозчиками техники в космос. Новое назначение позволит не только сэкономить на утилизации ракет, снятых с боевого дежурства, но и пополнить российский бюджет за счет отправок на орбиту иностранных спутников.

Конверсия ядерных боеголовок в ракеты-носители уже происходила в России 1993 году. В частности, современные ракеты-носители «Волна» и «Штиль», стартующие с подводных лодок, это бывшие боевые ракеты морского базирования. С 1993 по 2006 год ракеты «Старт» и «Старт-1» отправили на орбиту шесть мини-спутников – и они тоже являются переделкой «Тополя».

Однако, в те годы большого успеха конверсионный проект «Старт» из МБР «Тополь» не имел из-за максимальной полезной массы всего в 850 килограмм – для массовой перевозки спутников этого было недостаточно. Сейчас же, после закона Мура, ситуация изменилась: вес микросхем сильно уменьшился, а стратегия сменилась с запуска одного дорогого спутника на несколько мелких и дешевых микро-спутников, которые при выходе из строя не принесут больших потерь.

На сегодняшний день основную долю спутников (кроме государственных космических орбитальных аппаратов) составляют спутники дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). В NASA полагают, что к 2020 году ежегодно на орбиту Земли будут выходить около 150 малых спутников. Эти аппараты обладают высокой частотой съемки: группа из пяти таких машин способна каждый день обновлять карту материков. При этом вес одного аппарата составляет от 50 до 200 килограмм. Выходит, что всю группу может доставить на орбиту один «Тополь».

В настоящее время на вооружении РВСН всё ещё находятся 60 «Тополей», работающих на мобильных установках. В недалеком будущем на смену им придут РС-24 «Ярс». Чтобы четко говорить о востребованности конверсионного носителя, нужно предварительно провести анализ рынка спутников. Однако уже сейчас понятно, что у «Тополя» есть большое преимущество: доступность и небольшая стоимость запуска.

