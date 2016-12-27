Россия на МКС проведёт эксперимент по печати человеческих органов

Российские учёные на МКС собираются провести уникальный научный эксперимент в условиях невесомости, названный "Магнитный 3D-биопринтер". Он должен доказать, что в невесомости можно создать живые ткани, воспользовавшись технологией биопринтинга. Учёные уже одобрили этот проект, вероятность его реализации подтвердила РКК "Энергия". Об этом пишет utro.ru.

В настоящее время идёт подготовка к эксперименту, в котором задействованы ведущие компании космической отрасли РФ, а также отечественная компания "3Д Биопринтинг Солюшенс".

Технология биопринтинга стремительно развивается. Сейчас уже нетрудно напечатать на принтере такие части тела, как ушной хрящ или трахею. Но из-за гравитации на Земле невозможно в полной мере реализовать потенциал биопринтинга. И в этом должны помочь условия невесомости, существующие на МКС. Благодаря отсутствию гравитации при биопечати может быть использован формативный способ, когда объект создается сразу с нескольких сторон.

Однако пока не было ни одной операции по пересадке человеку органа, который напечатали на принтере. Сначала эксперименты должны пройти на животных и, даже в случае успешных результатов, ту же операцию на человеке можно будет провести минимум через пять лет.

Пока нет даже предполагаемой даты, когда произойдёт задуманный эксперимент. Сначала нужно создать и протестировать оборудование в земных условиях, а потом разработать методику эксперимента и обучить экипаж. Дата зависит от решения "Роскосмоса".

Будущий эксперимент очень важен для понимания того, какую роль играет гравитация в морфогенезе тканей. У российских учёных есть идеи по разработке технологии "киборгизации", направленной на создание дополнительной защиты для человеческих органов, которая поможет человеку противостоять радиации и другим негативным последствиям нахождения в космосе. Речь идёт о замене некоторых органов, наиболее восприимчивых к радиации, искусственными.

По мнению большинства учёных, только к 2030 году можно будет напечатать на принтере и пересадить человеку органы. Однако есть те, кто считает, что всё это произойдёт раньше, поскольку сейчас технология стремительно развивается.