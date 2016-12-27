В Подмосковье мужчина с бомбой ворвался в банк ВТБ

В Орехово-Зуево мужчина ворвался в одно из отделений банка ВТБ с поясом, к которому присоединена бомба, и угрожает взорвать офис финансовой организации. Об этом пишет utro.ru.
Мужчина показал сотрудникам банка пояс и сообщил, что на нём закреплена бомба. От злоумышленника не поступало никаких требований. Личность правонарушителя устанавливается. На место инцидента прибыли полиция, МЧС и скорая.
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