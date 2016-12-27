В РФ приостановлены полеты самолётов Ту-154

На данный момент осталось мало самолётов Ту-154, используемых авиакомпаниями

В России временно приостановлены полеты самолетов Ту-154, которые использует Министерство обороны и другие силовые ведомства. Причиной такого решения стало расследование крушения самолёта Минобороны над Чёрным морем. Об этом пишет utro.ru.

На данный момент осталось мало самолётов Ту-154, используемых авиакомпаниями, поэтому приостановка полётов никак не отразится на перевозках пассажиров.