В Москве мужчина ранил четыре человека из дробовика

В Москве мужчина из окна своей квартиры стреляет по людям. Четыре человека ранены от выстрелов дробовика. Об этом пишет utro.ru.

Среди четырёх раненых два сотрудника правоохранительных органов. Полицейские перекрыли подъезд, не выпуская стрелка. Ожидается подкрепление в виде сотрудников СОБР. Если правонарушитель не сложит оружие и не сдастся, то возможен штурм.