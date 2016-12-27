Медведев поручил разработать меры по поддержке рождаемости

До 1 июня 2017 года Минтруд, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минстрой, Минздрав и Минфин должны разработать соответствующие меры и направить их правительству РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать меры, которые будут способствовать поддержке рождаемости. Об этом пишет utro.ru.

До 1 июня 2017 года Минтруд, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минстрой, Минздрав и Минфин должны разработать соответствующие меры и направить их правительству РФ.

Кроме того, на Минтруд и Минфин ложится обязанность разработать условия по софинансированию из государственного бюджета затрат регионов РФ на ежемесячные платежи семьям, которые имеют третьего ребенка и больше детей до достижения детьми трёхлетнего возраста.

Минздрав России должен позаботиться о строительстве, реконструкции и капремонте детских больниц в регионах России.