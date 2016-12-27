Минэнерго РФ не даст гарантирующим поставщикам прав на экспорт газа

Лишь три региона получают газ от независимых компаний - "Новатэка" и "Роснефти"

Минэнерго РФ не будет давать прав на продажу газа за границу независимым газовым компаниям, которые могут стать гарантирующими поставщиками в субъектах РФ. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на замглавы Минэнерго РФ Кирилла Молодцова.

В проекте концепции развития внутреннего рынка газа РФ содержится идея выделить из всего перечня газовых компаний страны гарантирующих поставщиков газа, которые будут решать вопросы газификации в субъектах России.

Сейчас в на основании федерального закона о газоснабжении, вся ответственность по непрерывности поставок газа внутри страны лежит на "Газпроме". И лишь три региона получают газ от независимых компаний - "Новатэка" и "Роснефти".

Поскольку вопрос газификации не входит в перечень обязанностей независимых компаний, то в решении этой проблемы могло бы помочь создание гарантирующих поставщиков.

