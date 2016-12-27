В России могут отменить регулирование наценок на детское питание

Минсельхоз РФ может отменить региональное регулирование торговых наценок на детское питание. Об этом пишет utro.ru.

Причина отмены - поправки, внесённые в закон "О торговле", с вступлением в силу которых рынок детского питания может уменьшиться на 35%. Это будет связано с тем, что продовольственным ритейлерам станет нерентабельно продавать детское питание на новых условиях.

Из-за новых мер перечень продуктов детского питания может существенно сократиться, причём рынок покинут самые недорогие и наименее продаваемые товары. Также станет меньше выбора при покупке продуктов для кормления детей с хроническими заболеваниями.

Власти многих регионов РФ уверены, что отмена регулирования наценок на детское питание может спровоцировать рост цен на этот вид продовольственных товаров.