Республика Татарстан стала чемпионом рейтинга "Советского спорта"

Татарстан опередил Санкт-Петербург и Подмосковье в рейтинге самых спортивных регионов России, информирует Inkazan. В Казани и других городах республики построили больше всего спортивных сооружений, что не осталось незамеченным экспертами.

Издание «Советский спорт» по итогам 2016 года составило масштабный спортивный рейтинг регионов. Журналисты при ранжировании субъектов федерации взяли за основу несколько критериев. Учитывалось количество физкультурных сооружений и их состояние, число турниров международного и федерального масштаба, наличие топ-команд в ведущих видах спорта и так далее. Помимо этого, в основу рейтинга легли данные о количестве граждан, активно занимающихся спортом или сдавших нормы ГТО в том или ином регионе.

Республика Татарстан стоит на 1-м месте в итоговом протоколе. По информации жюри, инфраструктура региона насчитывает 9175 спортивных объектов. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область. В пятёрку спортивных территорий также отобрались Башкортостан и Чеченская Республика. Замыкают список Магаданская область (85-е место), Республика Тыва (84-е) и Хакасия (83-е). Хабаровский край занял 54-е место, Приморский – 59-е.