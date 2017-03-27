В Тюмени пьяный автолюбитель врезался в столб

Тюменский водитель без прав врезался в опору и травмировал пассажира, пишет megatyumen.ru 27 марта.
26 марта в Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Федюнинского автомобиль Volvo XC70 врезался в металлическую опору. По предварительной информации, 30-летний автовладелец был нетрезв и ранее лишен водительских прав.
Областная Госавтоинспекция сообщает, что в итоге водитель получил открытый перелом голени, а его 30-летний пассажир заработал рваную рану и вывих кисти.
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