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Под Тюменью водитель без прав сбил мужчину и уехал

Под Тюменью водитель без прав сбил мужчину и уехал
Потерпевший получил перелом голени и травму головы
5 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Госавтоинспекция Тюменской области нашла водителя, скрывшегося с места ДТП, пишет megatyumen.ru 27 марта.

Авария произошла в селе Вагай Тюменской области 26 марта около двух часов дня. На улице Кирова 41-летнего пешехода сбил автомобиль «Жигули» шестой модели.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что потерпевший получил перелом голени и травму головы, а виновник ДТП скрылся с места происшествия. После того, как сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого, выяснилось, что за рулем находился 27-летний житель Тобольска, лишенный прав на управление автомобилем.

 
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