В Тюмени владельцы "резиновых" квартир оштрафованы на 5,4 млн рублей

В 2016 году сотрудники полиции завели около 300 уголовных дел на тюменцев, которые фиктивно прописывали у себя в квартирах выходцев из СНГ. Правонарушители были приговорены судом к штрафам на общую сумму 5,4 миллиона рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.
Тюменская прокуратура по итогам 2016 года направила в суды 257 дел по факту фиктивной прописки в квартирах. Около 100 дел были рассмотрены.
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