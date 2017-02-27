В Тюмени владельцы "резиновых" квартир оштрафованы на 5,4 млн рублей

Тюменская прокуратура по итогам 2016 года направила в суды 257 дел по факту фиктивной прописки в квартирах

В 2016 году сотрудники полиции завели около 300 уголовных дел на тюменцев, которые фиктивно прописывали у себя в квартирах выходцев из СНГ. Правонарушители были приговорены судом к штрафам на общую сумму 5,4 миллиона рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Тюменская прокуратура по итогам 2016 года направила в суды 257 дел по факту фиктивной прописки в квартирах. Около 100 дел были рассмотрены.