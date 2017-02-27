В Екатеринбурге в коляску с грудным ребёнком упал снег с крыши

В Екатеринбурге мать гуляла с коляской, в которой лежал её шестимесячный сын. С крыши одного из домов сошёл снег и попал в коляску. Ребёнок госпитализирован. Об этом пишет megatyumen.ru.
Врачи диагностировали у маленького пациента травму головы. Полицейские выясняют все подробности инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что к ответственности может быть привлечён сотрудник управляющей компании, ответственный за уборку снега с крыш.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.