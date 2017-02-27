В Екатеринбурге в коляску с грудным ребёнком упал снег с крыши

В Екатеринбурге мать гуляла с коляской, в которой лежал её шестимесячный сын. С крыши одного из домов сошёл снег и попал в коляску. Ребёнок госпитализирован. Об этом пишет megatyumen.ru.

Врачи диагностировали у маленького пациента травму головы. Полицейские выясняют все подробности инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что к ответственности может быть привлечён сотрудник управляющей компании, ответственный за уборку снега с крыш.