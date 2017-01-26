В Москве парень украл породистого щенка в подарок возлюбленной

Житель Санкт-Петербурга украл у москвички щенка йоркширского терьера, чтобы подарить его возлюбленной, информирует телеканал «360». Петербуржца задержали за кражу йоркширского терьера у жительницы Москвы. Подозреваемый рассказал следователям, что собирался подарить щенка своей возлюбленной. Женщина разместила в интернете объявление о продаже собаки. На ее предложение откликнулся 26-летний житель Петербурга. Планировалось, что он принесет на Комсомольскую площадь 18 тысяч рублей. Однако на встрече москвичка не только не получила обещанные деньги, но и лишилась собаки. Работники правопорядка завели на грабителя уголовное дело. Украденного щенка вернули хозяйке.

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