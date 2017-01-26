В Москве парень украл породистого щенка в подарок возлюбленной

|
|
Работники правопорядка завели на грабителя уголовное дело
|Фото: 360tv.ru
Житель Санкт-Петербурга украл у москвички щенка йоркширского терьера, чтобы подарить его возлюбленной, информирует телеканал «360».
Петербуржца задержали за кражу йоркширского терьера у жительницы Москвы. Подозреваемый рассказал следователям, что собирался подарить щенка своей возлюбленной.
Женщина разместила в интернете объявление о продаже собаки. На ее предложение откликнулся 26-летний житель Петербурга. Планировалось, что он принесет на Комсомольскую площадь 18 тысяч рублей. Однако на встрече москвичка не только не получила обещанные деньги, но и лишилась собаки.
Работники правопорядка завели на грабителя уголовное дело. Украденного щенка вернули хозяйке.