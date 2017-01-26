В России прошли учения "Искандеров"

В учениях было использовано 60 единиц боевой техники, которую обслуживали около 200 солдат

Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" приняли участие в учениях, которые прошли на территории Ивановской и Ленинградской областей. Об этом пишет utro.ru.

В ходе учений были отработаны навыки по незаметному перемещению техники, развёртыванию пусковых установок, подготовке данных для ракетных выстрелов и электронных пусков по объектам возможного противника.

В учениях было использовано 60 единиц боевой техники, которую обслуживали около 200 солдат.

